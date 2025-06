Moretto: "In caso di cessione di Maignan il Milan vuole fare un tentativo per Suzuki del Parma"

Matteo Moretto, in coppia con Fabrizio Romano, racconta in live su YouTube i piani del Milan per il ruolo di portiere nel caso in cui Maignan dovesse essere ceduto al Chelsea. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan ha una lista lunga per la porta. La soluzione più semplice, quella che Tare avrebbe già bloccato, è quella di Milinkovic-Savic: buonissimi rapporti col procuratore e c'è la clausola per il giocatore, si può anche non trattare col Torino. È la soluzione più semplice e veloce, ma non è l'unica.

Aggiungo che il Milan vuole fare un tentativo per Suzuki del Parma, considerato il portiere giusto per sostituire Maignan per caratteristiche. Il Milan farà sicuramente un tentativo, col Parma non sarà facilissimo. Suzuki vuole giocare con regolarità in vista del Mondiale, ecco perché la pista Napoli è più difficile rispetto al Milan, dove andrebbe a fare il titolare. Se la situazione Maignan dovesse decollare allora Suzuki è un nome da seguire".