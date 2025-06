MN - Se salta la cessione, Maignan non rinnoverà: contatti in corso tra Milan e Chelsea

Contatti in corso tra Milan e Chelsea per trovare un accordo sulle cifre per il trasferimento di Mike Maignan. Il portiere e capitano rossonero ha messo in chiaro nei giorni scorsi la sua posizione con il club di via Aldo Rossi: vuole andare nel club inglese e lo ha comunicato già al nuovo tecnico Massimiliano Allegri e alla dirigenza. Per quanto riguarda le cifre dell’affare, il Milan chiede oltre 20 milioni ma il Chelsea non arriva a tanto: i dialoghi ancora in corso in questi minuti.

A questo punto, Maignan spera che Milan e Chelsea trovino un accordo, possibilmente entro domani per poter giocare il Mondiale per Club. Se non dovessero trovarlo, il portiere francese resterebbe al Milan senza rinnovare il contratto che scade il 30 giugno 2026. In questo caso, lo scenario sarebbe il seguente: Maignan resterebbe per un altro anno fino alla scadenza, senza prolungare, per poi lasciare il club a parametro zero l'estate prossima.

di Antonio Vitiello