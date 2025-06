Milan-Chelsea, ancora contatti per Maignan. Per Fabrizio Romano ci sono ottime possibilità che si arrivi ad una conclusione positiva

In una live sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto raccontano le ultime sulla possibile cessione di Mike Maignan. In questi istanti Milan e Chelsea stanno ancora dialogando sebbene non si sia arrivati ancora ad un accordo per il cartellino del giocatore.

Il portiere spinge molto per il trasferimento in Inghilterra, visto anche che le trattative per il rinnovo, messe in standby a febbraio 2025, sono ormai ferme, quasi morte. Il pressing del Chelsea potrebbe concretizzarsi e arrivare a dama con l'offerta giusta. Fabrizio Romano conclude dicendo: "Personale opinione: il fatto che si stia continuando a parlare di lunedì pomeriggio è perché ci sono ottime possibilità che si arrivi alla luce verde".