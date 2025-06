Aereo di Angelino pronto, ma l'Al Hilal ci prova ancora per Theo che riflette

vedi letture

L'affare Theo Hernandez rimane molto intricato. Il terzino francese del Milan entra nell'ultimo anno di contratto con il club rossonero e in vista non ci sono prolungamenti di nessun tipo. Il destino del numero 19 rossonero sembra essere molto lontano da Milanello: il problema è quale sarà la destinazione. La squadra che in questa finestra di mercato preliminare si è fatta avanti con più insistenza è l'Al Hilal del nuovo allenatore Simone Inzaghi: i sauditi vogliono chiudere entro domani per avere il giocatore durante il Mondiale per Club.

Il Milan ha trovato da giorni un accordo con l'Al Hilal per 30 milioni più bonus. A non essere convinto è proprio il calciatore che non vorrebbe andare in Arabia Saudita ma è in cerca di un'altra opportunità europea: si è fatto avanti l'Atletico Madrid ma offre molto meno. I sauditi nelle ultime ore stanno lavorando su Angelino della Roma: secondo quanto riporta Sportitalia, l'aereo del brasiliano aspetta l'ok per partire non appena ci sarà l'accordo definitivo. Intanto, in queste ore per l'Al Hilal tenta di convincere Theo Hernandez che, da stamattina, starebbe riflettendo con maggiore profondità davanti all'ennesimo rilancio arabo. Se il "no" sarà confermato, scatterà il via libera per sbloccare Angelino.