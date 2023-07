Offerta del Lione per Pulisic? Ma il club francese è sotto osservazione per problemi finanziari

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan sta trattando con il Chelsea l’acquisto di Christian Pulisic, giocatore statunitense con passaporto croato, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Secondo le ultime dall’Inghilterra, sarebbe spuntato un altro club su Pulisic e si tratterebbe del Lione, pronto a fare un’offerta da 25 milioni di euro, ma la notizia ha destato stupore in Francia. Il motivo? Secondo l’Equipe il Lione è sotto stretta osservazione dell’ente finanziario della Ligue 1 perché il gruppo americano che ha acquistato la squadra ha problemi di liquidità.

Devono presentare un business plan e garanzie economiche per ottenere l’ok anche all’iscrizione in campionato. Il Lione è in trattativa con il DNCG (organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre di calcio professionistiche in Francia) per stabilire un piano economico e avere la loro approvazione. Sembra dunque complicato che il Lione (che si trova anche fuori dalla Champions e dall'Europa in generale) possa presentare un’offerta da 25 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno mentre attraversa un momento non semplice a livello finanziario.