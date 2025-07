Stallo Jashari: il Milan non vuole alzare l'offerta, il Brugge non fa concessioni

vedi letture

La situazione legata ad Ardon Jashari è ormati ferma in una situazione di stallo. Il quadro, in realtà, è molto chiaro da tempo: da una parte c'è il Milan che ritiene di aver fatto un'offerta molto importante al club belga, la più importante della storia per il Club Brugge e che supera anche le cessioni di Charles De Ketelaere e Igor Thiago; dall'altra c'è il Club Brugge che non ha intenzione di scendere a compromessi e non si scosta dalla richiesta di 40 milioni; in mezzo c'è il giocatore che continua a "lavorare" per il Diavolo, avendo manifestato a parole e con le sue azioni la ferma volontà di trasferirsi in rossonero.

Secondo quanto scrivono in Belgio i colleghi di HLN Sport, il Milan ritiene che il Club Brugge avrebbe promesso al giocatore che in presenza di una cifra record sarebbe stato venduto: una condizione che è stata smentita dalla squadra belga. Ci si ritrova in uno stallo perché il Milan non ha intenzione di alzare la sua proposta che già pensa essere più che adeguata, d'altra parte il Club Brugge si rifiuta categoricamente di fare concessioni. Sembra la classica situazione in cui vincerà chi mollerà per primo. Sul giocatore ci sono anche le tedesche Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.