Oggi ultimo giorno di mercato: il Milan non farà operazioni in entrata

Questa sera alle ore 20 terminerà il calciomercato invernale: i rossoneri, come anticipato nella serata di ieri, non effettueranno nessun tipo di operazione in entrata. L'unico acquisto della sessione è stato quello di Marko Lazetic, arrivato per circa 4 milioni più bonus dalla Stella Rossa.

Per quanto riguarda le uscite niente da fare per quella di Samu Castillejo: lo spagnolo ha rifiutato il Valencia e rimarrà in rossonero.