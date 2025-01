Okafor resta in uscita: il Milan ritiene di aver subito un grosso danno economico a causa del Lipsia

Tuttosport in edicola oggi non parla solo dei possibili movimenti in entrata del Milan in questa finestra di mercato invernale, ma anche di quelli in uscita. In particolare, ci sono due giocatori con le valige pronte: si tratta di Luka Jovic, per il quale ci sono stati dei sondaggi da parte di Monaco e Siviglia, e Noah Okafor, che nei giorni scorsi era di fatto già stato ceduto al Lipsia, che però ha deciso di non completare il trasferimento dopo le visite mediche. Il club di via Aldo Rossi ritiene di aver subito un grosso danno economico a causa del club tedesco visto che il giocatore svizzero, clinicamente, sta bene, anche se resta fuori dal progetto tecnico di Sergio Conceiçao.

Questi i numeri stagionali di Okafor con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 550'

GOL: 1