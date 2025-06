Passerini: "La vicenda Theo potrebbe complicarsi. Non escluso che possa restare al Milan, ma senza rinnovo..."

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "Il Milan cambia faccia. Il piano del club non è quello di rivoluzionare la squadra, ma di rafforzarla e di migliorarla. Ma poi, le prime ore di mercato stanno raccontando che il Milan potrebbe avere una faccia diversa a settembre. Per un Modric che potrebbe arrivare, ci sono diversi giocatori che potrebbero uscire. È forte l'interesse del Chelsea per Maignan, anche se non è ancora arrivata una offerta; Maresca, però, lo vuole e lo considera ideale per lui: il Milan ascolterà la proposta non appena arriverà. Io ritengo che sul portiere si possa decidere di fare una sorta di sacrificio, perché è un ruolo sostituibile.

Su Reijnders non sono d'accordo alla cessione: il City si avvicina ai 75 milioni e il Milan a quella cifra non dirà di no. Mi dispiace, perché sarebbe stato un segnale forte tenerlo. Io mi auguro che venga sostituito in maniera giusta, come mi dicono voler fare dai piani alti di Casa Milan. Theo ha rifiutato l'Ah-Hilal, ma lui aspetta l'Europa: voglio vedere quante squadre si affacceranno alla sua finestra. Ecco perché la vicenda potrebbe complicarsi. Non escludo che Theo possa non trovare una sistemazione e restare al Milan. Allegri potrebbe anche trovare una via comunicativa con lui, ma poi perderlo a zero, visto che di rinnovo di contratto non si parla...".