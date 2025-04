Paura per Chevalier, portiere che piace al Milan. Genesio: "Ha 2-3 denti rotti"

Il Lilla ha vinto 3-1 contro l'Auxerre in Ligue 1, ma il portiere di casa, Lucas Chevalier, che è fra i giocatori accostati al Milan per un eventuale dopo-Maignan - ha vissuto un finale di gara decisamente doloroso a causa di uno scontro di gioco con il compagno di squadra Alexsandro, avvenuto nei minuti di recupero.

"Avevamo paura. Aveva due o tre denti rotti ed era molto arrabbiato", ha rivelato il tecnico Bruno Genesio dopo la partita. Il portiere infatti è stato colpito dal ginocchio dal suo compagno brasiliano, autore di un autogol al 92'.

Poi ha aggiunto: "Mi metto nei suoi panni: per un portiere è sempre importante non subire gol. È importante anche per la squadra. Quando l'avversario non segna, non c'è bisogno di segnare noi. Prima di subire quel gol, c'erano già stati dei campanelli d'allarme per alcuni palloni che gli erano arrivati da nostri retropassaggi".

Dopo la partita lo stesso Chevalier ha confermato l'accaduto con una storia su Instagram dove ha sdrammatizzato il tutto mostrando la foto di un pezzo di un suo dente rotto mentre lo tiene in mano. A corredo una frase ironica che recita così: "Sono riuscito a trovare un pezzo del puzzle", ha scritto l'estremo difensore del Lille, aggiungendo un'emoji di un dente.