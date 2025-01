Pavlovic resta in uscita: su di lui hanno chiesto informazioni Stoccarda e Leicester

vedi letture

Nonostante la convincente prestazione contro il Girona, Strahinja Pavlovic resta in uscita dal Milan. Rifiutato il trasferimento al Fenerbahce, che aveva invece un accordo con il club rossonero, per il difensore serbo si sarebbero fatte avanti altre due squadre in questo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stoccarda e Leicester avrebbero chiesto informazioni al Milan per Strahinja Pavlovic, con il club tedesco, più che quello di Premier League, che potrebbe raprpesentare essere una meta adeguata per lo stile di gioco del difensore serbo.