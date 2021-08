Pedullà: "Bagarre Messias, contatti col Napoli. Il Milan aveva già sondato"

Bagarre Junior Messias. Il Torino lo segue da mesi ma ancora non chiude, il Monza ha sondato ma per ora il brasiliano vuole la Serie A. Il Sassuolo si é informato con il Crotone in caso di cessione (oggi bloccata) di Berardi, senza escludere che possa decidere lo stesso di affondare. Ma attenzione alle sorprese: in serata si è mosso il Napoli, subito dopo la vittoria sul Venezia. L’infortunio a Zielinski non è serio, ma il Napoli vuole provare a fare un centrocampista duttile in grado di fare l’esterno. E siccome Gaetano è in uscita (la Cremonese lo aspetta, è stato convocato per la gara con il Venezia ma presto andrà via) può essere una soluzione. I sondaggi del club per Messias si riferiscono a oltre due mesi fa, era l’11 giugno, quando anche il Milan aveva chiesto notizie sul brasiliano che può coprire diversi ruoli. Insomma, l’intrigo c’era già, ora bisogna vedere il resto, Di sicuro quella che sta per cominciare sarà la settimana di Messias.