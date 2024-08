Pedullà: "La Juve propone il diritto di riscatto per Kalulu, il Milan vuole l'obbligo. C'è l'ok del francese"

In merito alla trattativa in corso tra Milan e Juventus per Pierre Kalulu, Alfredo Pedullà riferisce sul proprio profilo su X che l'offerta del club bianconeri è un prestito oneroso da tre milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più tre milioni di bonus. Proposta quindi da 20 milioni complessivi. I rossoneri vorrebbero l'obbligo e non il diritto di riscatto, mentre il difensore francese avrebbe dato il suo via libera al trasferimento a Torino.