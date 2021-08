Pedullà: "Milan-Messias: contatto ora"

Con Faivre che sembra essere definitivamente sfumato, il Brest ha deciso di non accettare l'offerta dei rossoneri per il fantasista francese, continua il lavoro della dirigenza del Milan per provare a regalare a mister Pioli un nuovo giocatore per la trequarti. Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter parla di un nuovo contatto per Messias del Crotone in questi minuti: "Milan-Messias: contatto ora".