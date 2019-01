Pedullà: "Milan, si lavora all'ingaggio di Carrasco. Il Nizza chiede troppo per Saint-Maximin. E su Groeneveld..."

Il Milan ha fatto un tentativo nel primo pomeriggio con il Nizza per Saint-Maximin. Un esterno classe ’97 che piace moltissimo, abile a saltare l’uomo, in passato cercato anche dall’Atalanta. Il Milan avrebbe voluto fare un prestito oneroso con una valutazione complessiva di circa 25 milioni, ma il Nizza chiede di più e per il momento non ha intenzione di cedere. Confermiamo l’apertura di Carrasco e anche del Dalian Yifang, si sta lavorando sull’ingaggio tramite intermediari. Il tempo non depone a favore del Milan, ma il tentativo è in atto. Nelle ultime ore ci sono stati altri contatti con il Bruges per Groeneveld, la richiesta per il cartellino dell’esterno olandese è di 15 milioni senza dilazioni.