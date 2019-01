Pedullà: "Piatek-Milan si fa a prescindere. Ma torna in ballo Bertolacci"

Milan e Genoa stanno discutendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in rossonero di Krzysztof Piatek, con l’attaccante polacco atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche di rito. Un’operazione in dirittura e che si farà a prescindere dalle contropartite tecniche. Ma negli ultimi minuti è tornato in ballo il nome di Andrea Bertolacci. Il centrocampista classe ’91, in scadenza di contratto e prenotato dal Genoa per giugno a parametro zero, sta valutando concretamente la possibilità di volare in Liguria già a gennaio nell’ambito dell’affare Piatek. Per Bertolacci si tratterebbe del terzo ritorno al Genoa dopo l’esperienza tra il 2012 e il 2015 e quella nella stagione 2017-2018.