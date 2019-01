Pellegatti: "Pato, un'opportunità di mercato dopo il caos al Tianjin"

Secondo quanto riferisce Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube in merito al possibile ritorno di Alexandre Pato al Milan, non ci sono stati dei contatti recenti tra il club di via Aldo Rossi e il brasiliano. Ora però con l'arresto del proprietario del Tianjin possono cambiare tante cose. Uno degli ostacoli era la clausola rescissoria da 25 milioni, ma ora con tutto quello che sta succedendo in Cina l'ammontare di questa clausola potrebbe diminuire radicalmente. Ovviamente lo stesso giocatore dovrà abbassare le pretese e dovrà accontentarsi di un ingaggio ben inferiore agli attuali 10 milioni. Il Milan sta cercando un attaccante con le sue caratteristiche, cioè un giocatore in grado di giocare sia centrale che esterno, e quindi Pato potrebbe essere un'opportunità di mercato per il club rossonero. Ad oggi il discorso economico è superabile, quindi si vedrà se questa opportunità di mercato potrà diventare realtà.