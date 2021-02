Pellegatti: "Thauvin? Calma, potrebbero esserci complicazioni"

Carlo Pellegatti, storico giornalista e grande esperto delle vicende legate al Milan, è intervenuto sul proprio canale Youtube per porre l'accento sulle ultime news riguardanti il calciomercato estivo dei rossoneri, in particolare, la questione inerente al possibile ingaggio a parametro zero del francese Thauvin, trequartista classe 1993 attualmente al Marsiglia. Ecco le parole del noto giornalista di fede rossonera: "Ho sempre detto a chi mi segue che, Thauvin, arriverà al Milan. Attenzione, però: mi hanno esplicitamente detto: "calma": il Milan è sempre favorito nella corsa al giocatore, ma sono sorte complicazioni riguardo questioni economiche, magari non tanto legate all'ingaggio di Thauvin, quanto alle commissioni da elargire agli agenti, che sembra possano essere onerose. Ecco perchè hanno invocato una certa calma, nonostante il giocatore interessi alla dirigenza rossonera. Il Milan sa di dover intervenire in quella zona di campo: i massimi esponenti di Casa Milan sono molto attivi e attenti a certe dinamiche. La trattativa Meitè lo conferma, considerando la necessità di andare a prendere un centrocampista che sapesse giocare nei due davanti alla difesa".