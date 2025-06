Per la Gazzetta, Bennacer sarà in ritiro col Milan il 7 luglio: il Marsiglia non lo riscatta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il prestito di Ismael Bennacer al Marsiglia è finito male: "In attesa - si legge - di Modric e con Reijnders diretto verso Manchester, Max Allegri sta cominciando a fare la conta dei centrocampisti che si ritroverà a disposizione a Milanello a partire dal prossimo 7 luglio, giorno del raduno. L’algerino, molto probabilmente, sarà presente: il Marsiglia non è intenzionato a riscattarlo. Allegri valuterà Bennacer in ritiro: il suo futuro rimane ancora da scrivere".

UNA SQUADRA DA PIAZZARE

Una volta scelto il nuovo allenatore Igli Tare si sederà al tavolo con chi di dovere per cominciare (finalmente) a programmare la prossima stagione, partendo ovviamente dalla cosa più importante di tutte, la costruzione della squadra, selezionando chi farà parte, e chi ovviamente no, della rosa che verrà affidata a colui il quale sostituirà in panchina Sergio Conceiçao.

Non conoscendo ancora il nome di colui il quale prenderà il posto del portoghese (Allegri ?) fare una proiezione sulle possibili entrate è possibili, anche perché le richieste variano da alleantore ad allenatore. Discorso diverso, invece, si può fare sulle uscite, dato che sarebbero diversi i calciatori in uscita dal Milan, a prescindere da chi sederà in panchina. Motivo per il quale Igli Tare avrà due Milan da gestire: uno da rinforzare e l'altro da piazzare.

L'ALTRO MILAN DI TARE

Igli Tare ha un undici da piazzare nel prossimo calciomercato, dato che dovrebbero essere questi, se non addirittura di più, i calciatori che non prendereanno parte al nuovo corso del Milan. Se volessimo schierarli in campo opteremmo per un 4-2-3-1, con Vasquez tra i pali, Saelemaekers a destra, Thiaw e Pellegrino i due centrali di difesa con Theo Hernandez sulla sinistra a completare la linea dei quattro. I due in mezzo al campo sono Bennacer e Pobega con Chukwueze, Adli e Okafor alle spalle dell'unica punta Divock Origi. A questi ci sono poi da aggiungere anche Pierre Kalulu, prossimo ad essere riscattato dalla Juventus, e Lorenzo Colombo, in prestito all'Empoli nell'ultima stagione.