Rai - Il Milan ci prova seriamente per Gimenez, il Feyenoord fa muro

vedi letture

Il Milan ha individuato in Santiago Gimenez, centravanti classe 2001, il rinforzo giusto da regalare a Sergio Conceiçao per l’attacco.

Durante "Speciale Calciomercato" sulla Rai Francesco Rocchi racconta come il club rossonero ci stia provando seriamente per arrivare al messicano, ma al momento il Feyenoord è un osso duro e non intende mollare. Il Milan ci proverà fino alla fine del mercato ma non è detto si riuscirà a fare breccia tra le mura erette dal club olandese.