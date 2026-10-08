Ramazzotti: "Con Endrick insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'idea Endrick del Real Madrid per il Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'idea Endrick del Real Madrid per il Milan: "Con la linea a quattro dietro, le possibili opzioni sono il 4-4-2, il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1. Nel primo dei tre moduli Endrick sarebbe la seconda punta, calpestando soprattutto le zolle sul lato destro del campo, per sfruttare la sua abilità nell’accentrarsi. Anche in questo caso potrebbe agire da prima punta, ma il reparto offensivo chiaramente perderebbe peso.

Nel 4-2-3-1, intrigante è la soluzione di utilizzarlo a destra, con Moreira sul lato opposto e Pulisic alle spalle di Ramos. Certo questo sarebbe un Milan molto offensivo che dovrebbe essere supportato da due mediani pronti al sacrificio. Diciamo Rabiot e uno tra Modric e Musah. Con Endrick in campo insieme a Pulisic, Moreira e Ramos, il Milan avrebbe una qualità e un potenziale notevoli. Forse questo modulo non sarebbe sempre utilizzabile, ma in determinate partite casalinghe o a gara in corso, potrebbe essere ideale per cambiare l’inerzia del match. Nel 4-3-2-1 invece partirebbe tra le linee, sul centro destra, come nel 3-4-2-1. In carriera Endrick è stato usato anche come esterno sinistro offensivo, ma non si trova a suo agio quando si deve allargare per esempio nel 4-2-3-1, mentre nel 3-4-2-1, sul centro-sinistra, ha meno predisposizione a ricevere e a calciare con il mancino".