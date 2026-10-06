Ramazzotti: "Il network di rapporti extra calcio che Cardinale ha costruito in questi anni può essere molto utile al Milan"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick del Real Madrid a gennaio per il Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick del Real Madrid a gennaio per il Milan: "Il Milan ha una partnership con Roc Nation dal 2020 ovvero da quando il club rossonero era di proprietà di Elliott, ma il rapporto è continuato con l’avvento di Cardinale che peraltro negli Stati Uniti opera nello stesso settore dello sport e dell’entertainment della compagnia del rapper Jay-Z.

Ad agosto il rapporto tra il numero uno di RedBird e Roc Nation è diventato ancora più forte grazie all’investimento come fatto insieme in CardVault by Tom Brady. CardVault punta a trasformare il mercato tradizionale di figurine, carte sportive e memorabilia in una piattaforma più ampia legata alla cultura sportiva e all’entertainment. Cardinale e Jay-Z sono convinti che con Tom Brady azionista di CardVault lo sviluppo sarà importante. Il tutto grazie anche al lavoro di Mark Dowley, figura chiave del team commerciale di Cardinale e in passato coinvolto in affari con Nba, Premier League, Nfl, Jay-Z e LeBron James. Il network di rapporti extra calcio che Cardinale ha costruito in questi anni, dunque, può essere molto utile al Milan che sente di avere una posizione di vantaggio con Roc Nation e dunque con Endrick".