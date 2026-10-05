Ramazzotti rivela: "Endrick è stata la prima opzione che il Milan ha valutato in estate, quando Amorim cercava un trequartista di destra"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick del Real Madrid per il Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi Endrick del Real Madrid per il Milan: "Endrick è stata la prima opzione che il Milan ha valutato a luglio e agosto, quando Amorim cercava un trequartista di destra per il suo 3-4-2-1. Dopo il no di Mourinho al suo trasferimento in prestito a Milano, la società rossonera ha chiuso per l’arrivo in prestito di Hutchinson che finora è stato poco utilizzato. Sulla destra, dietro a Ramos, il tecnico portoghese ha alternato Loftus-Cheek, Rabiot e Pulisic, con Cissé, Saelemaekers e Moreira sulla sinistra. Quel ruolo di trequartista di destra è quello che più si addice a Endrick, bravo a ricevere tra gli spazi, ad accentrarsi e a calciare verso la porta con il sinistro o a provare il filtrante. Nel 3-4-2-1, però, il brasiliano può fare anche il centravanti.

Non in stile Gonçalo Ramos, ovvero con sponde e movimenti incontro all’azione, ma più portato ad attaccare la profondità grazie alla sua velocità e ai suggerimenti dei due trequartisti. Endrick, però, può fare al caso del Milan anche se Amorim confermerà la variazione tattica che ha messo in pratica contro il Lecce ovvero l’utilizzo frequente della difesa a quattro, con Gila terzino destro ed Estupinan sull’out mancino".