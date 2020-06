Tra i diversi profili che il Milan segue per l'attacco in vista della prossima stagione, figura anche il nome di Milo Rashica esterno del Werder Brema. Il classe 96', in particolare, è seguito da altre squadre tra cui Napoli e Lipsia. Secondo quanto riporta Tuttosport, quindi, la concorrenza è agguerrita e decreterà un vincitore solo dopo lo spareggio del club tedesco per la permanenza in Bundesliga.