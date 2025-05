Reijnders-City: Furlani ha rassicurato i tifosi, ma alle parole devono seguire i fatti

Il Manchester City ha messo nel mirino Tijjani Reijnders ed è pronto a presentare la sua prima offerta ufficiale al Milan: 50 milioni di euro per il centrocampista olandese che Pep Guardiola vuole già per il Mondiale per club che inizierà a metà giugno. Lo riferisce il Corriere della Sera che aggiunge che prima dell'ultimo match di campionato contro il Monza, l'ad Giorgio Furlani ha rassicurato i tifosi spiegando che il Diavolo non ha bisogno di vendere, ma alle parole devono seguire i fatti. La sensazione però è che se la proposta degli inglesi dovesse salire fino a 70 milioni a quel punto non sarà facile dire di no.

I mancati introiti della Champions dovranno comunque essere recuperati e il Milan starebbe lavorando d un piano B, vale a dire provare a fare cassa con giocatori non più al centro del progetto, anche perché giocando solo il campionato non servirà una rosa troppo ampia: gli identikit sono quelli di Theo Hernandez, Chukwueze, Thiaw, Musah.