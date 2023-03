Relevo - Il Milan continua a lavorare per Aouar: è in scadenza col Lione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferito dai colleghi spagnoli di Relevo, il Milan continua a lavorare per portare Houssem Aouar, centrocampista classe '98 in scadenza di contratto con il Lione, sotto la Madonnina. Di fatto, riportano, ci sarebbero stati di recente dei contatti con l'entourage del giocatore, che, però, al momento, non ha ancora scelto ufficialmente la prossima destinazione.