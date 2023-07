Relevo - Milan ad un passo da Alex Jimenez, 18enne terzino del Real Madrid: arriverà in prestito con diritto di riscatto e giocherà in Primavera

vedi letture

Secondo quanto riferisce Relevo, il Milan è vicino a chiudere l'arrivo in rossonero di Alex Jimenez, terzino destro classe 2005 del Real Madrid. Si tratta di uno dei gioiellini del settore giovanile dei Blancos e dovrebbe trasferirsi al Diavolo in prestito con diritto di riscatto. I due club stanno limando gli ultimi dettagli, la fumata bianca è attesa già nei prossimi giorni. Un ruolo fondamentale in questa operazione lo sta avendo Antonio D'Ottavio, nuovo ds del Milan. Jimenez si aggregherà alla Primavera rossonera, ma con l'idea di allenarsi regolarmente con la prima squadra di Stefano Pioli.