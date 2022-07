Renato Sanches (con Jorge Mendes) spingono per il PSG, ma il Milan resta in corsa

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Nonostante il Milan insegua il giocatore già da diversi mesi, tanto da essergli vicinissimo nel mese di giugno, il futuro di Renato Sanches è ancora un rebus da sciogliere: su di lui, infatti, non si registra solamente il pressing del Milan, ma anche quello del Paris Saint-Germain.



Perché il PSG

Che al PSG piaccia Renato Sanches sembra abbastanza plausibile, dato che l'allenatore del club dello sceicco è Christophe Galtier, ex tecnico del portoghese al Lille, e viceversa: a Renato Sanches piacerebbe spostarsi al PSG, sia per una mera questione economica (è piuttosto evidente che i francesi possano offrigli un ingaggio più alto rispetto a quello proposto dal Milan) che anche tecnica, considerando il già citato Galtier come suo mentore ritrovato.

Le offerte

Nelle ultime ore si è parlato di una presunta offerta del PSG (non confermata ufficialmente) di circa 10 milioni di euro per Renato Sanches e si tratta di una cifra inferiore rispetto a quella proposta dal Milan. Il punto, dunque, è sulla volontà del calciatore: fin quando il portoghese e Renato Sanches continuerannno a sperare nel rialzo dell'offerta dei parigini, il Milan dovrà attendere. I rossoneri, comunque, restano in corsa.