Repubblica: "Giroud al Milan. Lazio, caso Luis Alberto"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Giroud al Milan. Lazio, caso Luis Alberto". I rossoneri sono ad un passo dall'attaccante francese che firmerà presto un biennale da 4 milioni di euro annui, mentre al Chelsea andrà un piccolo indennizzo. Intanto, alla Lazio scoppia il caso Luis Alberto che non si è presentato al raduno dei biancocelesti: lo spagnolo, che verrà multato, vuole andare via, ma Lotito è intenzionato a chiedere 60 milioni per lasciarlo partire.