La sua assenza ieri contro il Genoa si è sentita parecchio, ma per fortuna Zlatan Ibrahimovic tornerà a disposizione di Pioli per il match di mercoledì contro il Sassuolo. Questi giorni saranno poi importanti anche per il futuro dell'attaccante svedese che in settimana prolungherà il suo contratto con il Milan per un'altra stagione. Lo riferisce stamattina Repubblica.