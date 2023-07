Repubblica - Milan-Musah: l’obiettivo è chiudere l'affare prima della partenza per gli USA, ci sono i margini per farcela

Dopo Loftus-Cheek e Reijnders, ora il Milan punta a chiudere un altro innesto in mezzo al campo, vale a dire Yunus Musah del Valencia: i rossoneri hanno deciso di dare un'accelerata alla trattativa e sperano di chiudere nei prossimi giorni a 18 milioni di euro più bonus. L'obiettivo dei dirigenti del Diavolo, come riporta stamattina Repubblica, è consegnare il centrocampista americano a Stefano Pioli prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, in programma venerdì. Ci sono i margini per farcela.