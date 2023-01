Repubblica - Milan, per l'estate torna di moda il nome di Hojlund: è l'alternativa a Kolo Muani

Fonte: tuttomercatoweb.com

In vista della prossima stagione il Milan sta lavorando per regalare a Pioli un'altra punta a prescindere dal futuro di Giroud. In alternativa a Kolo Muani, Maldini e Massara stanno tornando a pensare a Hojlund, 19enne che si sta mettendo in mostra con l'Atalanta e che già in estate era stato trattato dai rossoneri prima dell'investimento nerazzurro. Al momento non è sul mercato, ma a giugno il discorso potrebbe cambiare in caso di offerta importante visti i 17 milioni che sono stati necessari per l'acquisto da parte della Dea. A riportarlo è La Repubblica.