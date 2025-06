Ricci al Milan, Moretto: "È un affare fatto al 99,9%"

Dopo l'affondo dell'altro giorno la strada che porta Samuele Ricci al Milan sembra ormai tracciata. Matteo Moretto, giornalista di ESPN, ne parla così sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Ci sono novità per quanto riguarda Ricci al Milan, lo considero un affare quasi fatto, un affare fatto al 99,9%. Ci sono gli accordi su tutto, sia con il calciatore per un contratto di cinque anni, sia con il Torino, 25 milioni di euro bonus compresi. È vero che Torino e Milan stanno parlando anche di altri calciatori che potrebbero rientrare in modo slegato in questa operazione tra cui Lorenzo Colombo. In ogni caso il trasferimento di Ricci al Milan è quasi del tutto concluso, mi aspetto che nei prossimi giorni i club passino ai contratti e chiudano l’accordo al 100%”.