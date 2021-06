Rinnovo Kessie: il Milan dovrà alzare la sua offerta all'ivoriano

Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu, a tenere banco in via Aldo Rossi è il rinnovo di Franck Kessie, in scadenza con il Milan il 30 giugno 2022: il rischio di perderlo a zero tra un anno c’è e non va sottovalutato e per questo i dirigenti rossoneri dovranno alzare la loro offerta al giocatore ivoriano per limare la distanza ancora piuttosto ampia con la richiesta da 6 milioni di euro a stagione fatta dall'agente del centrocampista durante l'ultimo summit a Casa Milan. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.