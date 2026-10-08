Romano: "Il minutaggio che otterrà Endrick nei prossimi due mesi sarà cruciale per determinare se concluderà la stagione a Madrid o cercherà un trasferimento in prestito"

Endrick-Milan, dipenderà dal minutaggio dell'attaccante col Real Madrid

Non ci sono dubbi: il Milan ci ha provato in estate per Endrick e ci proverà ancora in inverno se dovessero presentarsi le giuste condizioni. Tanto dipenderà dal Real Madrid, ma i rossoneri sono intenzionati a farsi trovare pronti. A Casa Milan però sono avvisati: ci sarà concorrenza. Ne parla Fabrizio Romano nel suo intervento ad apustasonline.net

FUTURO ENDRICK, GLI AGGIORNAMENTI DI FABRIZIO ROMANO

"A differenza della situazione di Rodrygo, il futuro di Endrick sarà attentamente monitorato durante ottobre e novembre. Superato il fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, il giovane attaccante brasiliano è completamente ristabilito e desideroso di scendere in campo. La scorsa estate non gli sono mancate le offerte: Roma , Milan e Aston Villa hanno mostrato un interesse concreto, mentre il Liverpool ha addirittura valutato la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo.

Il Real Madrid ha escluso qualsiasi trattativa durante la scorsa finestra di mercato, una decisione condivisa dallo stesso giocatore, concentrato sul successo nel club. Tuttavia, il minutaggio che otterrà nei prossimi due mesi sarà cruciale per determinare se concluderà la stagione a Madrid o cercherà un trasferimento in prestito dopo la precedente esperienza al Lione".