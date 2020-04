Salzano (EsporteBand): "Il Milan, per ora, scarta la possibilità di fare un'offerta per Everton del Gremio"

Intervenuto sul proprio profilo ufficiale Marcelo Salzano, giornalista di EsporteBand, ha rivelato di aver parlato con Frederic Massara della possibilità che il Milan si inserisca nella corsa ad Everton, calciatore del Gremio. Queste le sue parole: "Ho parlato con Massara, direttore sportivo del Milan. Scarta, per ora, di ufficializzare una proposta per mettere sotto contratto l'attaccante Everton"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Gr%C3%AAmio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Grêmio</a> | Conversei com Frederic Massara, diretor esportivo do Milan. Descarta, por enquanto, oficializar proposta para tentar a contratação do atacante Everton. <a href="https://twitter.com/EsporteBandRS?ref_src=twsrc%5Etfw">@EsporteBandRS</a></p>— Marcelo Salzano (@marcelosalzano) <a href="https://twitter.com/marcelosalzano/status/1252974814882435073?ref_src=twsrc%5Etfw">April 22, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>