Samardzic piace tantissimo a Fonseca: c'è l'accordo con il papà, non con l'Udinese

Tra i nomi inseriti nella lista degli obiettivi del Milan, figura anche quello del centrocampista serbo Lazar Samardzic, 23enne in forza all'Udinese e che già nelle passate sessioni si era avvicinato moltissimo all'Inter e molto al Napoli, senza che poi si concludesse l'affare in nessuno dei due casi. Oggi però Tuttosport indica il calciatore della squadra friulana come un possibile rinforzo milanista e sottolinea che il centrocampista piace moltissimo a Paulo Fonseca.

La dirigenza rossonera è al lavoro anche su questo fronte che ha cominciato a esplorare. Ci sarebbe già l'accordo con il papà-agente del giocatore e lo stesso Lazar sarebbe disposto a trasferirsi in rossonero. L'osso duro è rappresentato dall'Udinese che, secondo le stime, chiede almeno 20 milioni di euro per la cessione del serbo, esclusi i bonus. Un'operazione in più che potrebbe essere cucinata nell'arco di tutto il mese di agosto, nella speranza che la resistenza dei friulani si faccia un pochino più morbida.