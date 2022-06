Samp, tentativo per avere Gabbia dal Milan in prestito con diritto di riscatto

MilanNews.it

Dopo Andrea Conti, la Sampdoria guarda ancora in casa rossonera per rinforzare la difesa: secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club blucerchiato è pronto a farsi avanti per avere Matteo Gabbia in prestito con diritto di riscatto. Il Milan, da parte sua, potrebbe accettare visto che vorrebbe dare al giovane difensore la possibilità di giocare con maggiore continuità.