Scambio Saelemaekers-Chiesa? Il bianconero deve abbassarsi l'ingaggio

L'asse Milano-Torino si è scaldata improvvisamente con l'affare Pierre Kalulu: il centrale francese potrebbe non essere l'unico calciatore a passare da una squadra all'altra, se la trattativa dovesse andare in porto come è probabile. Secondo quanto scrive Tuttosport nei discorsi tra rossoneri e bianconeri è entrato anche il nome di Federico Chiesa, così come quello di Alexis Saelemaekers.

Il primo è un nodo complicato da sciogliere per la Juventus. L'esterno italiano è in scadenza nel 2025 e ha avanzato richieste importanti per il rinnovo che da Torino non vogliono accontentare: per questo Chiesa è sul mercato e a un prezzo di saldo, 15 milioni circa. Dall'altra parte Alexis Saelemaekers, nonostante abbia convinto Fonseca che lo vorrebbe tenere in rosa, non è detto che possa rimanere a Milanello. In questo senso Giuntoli vede nel belga la perfetta pedina di scambio per Chiesa, dopo che è cresciuto moltissimo al Bologna sotto la guida di Thiago Motta, nuovo allenatore bianconero. Sarebbe uno scambio alla pari che permetterebbe al Milan di non fare minusvalenza, scrive Tuttosport. Allo stesso tempo però Chiesa dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, perchè il tetto rossonero, escluso Leao, è di 4.5 milioni: il toscano ne chiede almeno 6. Una suggestione che al momento appare complicata.