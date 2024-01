Scout rossonero a visionare Jota Silva: c'è tanta concorrenza

Come riportato ieri dal Portogallo e come confermato oggi dal Corriere dello Sport, lunedì scorso uno scout rossonero è stato inviato in terra lusitana per visionare da vicino Jota Silva, attaccante classe 1999 del Vitoria Guimaraes. Nella partita contro l'Arouca il portoghese ha segnato anche un gol, l'ottavo per lui nel corso di questa stagione.

Il suo contratto scade tra un anno e mezzo, quindi potrebbe essere un'occasione soprattutto per l'estate che viene. Il problema grosso è una nutrita concorrenza europea che conta, tra le altre: Villarreal, Wolverhampton, Tolosa, Nantes e Nizza.