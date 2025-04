Secondo la Gazzetta dello Sport al Milan è stato "offerto" Jonathan David

Il Milan l'anno prossimo punterà su Santiago Gimenez, arrivato lo scorso gennaio dal Feyenoord per oltre 30 milioni di euro. Il rendimento del messicano è stato fino a questo momento deludente, ma l'investimento e il tempo giocano a disposizione del ragazzo, che dopo questi mesi di adattamento potrà consacrarsi una volta e per tutte l'anno prossimo.

Il problema non è dunque il Bebote, ma chi lo "supporterà" dalla panchina. Al momento tra Francesco Camarda, Tammy Abraham e Luka Jovic solo il ragazzino è certo della conferma, con gli altri due che se la giocheranno in queste ultime partite di stagione. Nel frattempo diversi nomi starebbero venendo accostati al Milan, su tutti quello di Lorenzo Lucca, anche se stamattina La Gazzetta dello Sport ha fatto tornare in auge un nome già conosciuto, ovvero quello di Jonathan David, che sarebbe stato "offerto" al Milan dai suoi agenti, ma i costi altissimi a livello di commissioni e stipendio lo renderono a priori una strada impercorribile.