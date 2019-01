Siviglia, gli andalusi vogliono riscattare André Silva a giugno

Il futuro di André Silva, che in questo momento è al Siviglia in prestito con diritto di riscatto dal Milan, sarà in Spagna: come riporta sport.sky.it, il club andaluso ha infatti confermato di voler riscattare l'attaccante portoghese a giugno. Per prenderlo a titolo definitivo, gli spagnoli dovranno versare circa 39 milioni di euro nelle casse rossonera.