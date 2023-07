Sky - Gabbia in partenza per la Spagna: "Auguro il meglio al Milan, saluto i tifosi. Sono molto entusiasta del Villarreal"

Come mostrato in esclusiva in diretta da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Los Angeles presso il ritiro del Milan negli Stati Uniti, Matteo Gabbia sta lasciando il gruppo rossonero per trasferirsi in prestito secco al Villarreal, partendo in aereo per la Spagna: "Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il MIlan si tolga delle soddisfazion. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto".