Sky - Il Milan offre 15 più bonus per Tomiyasu, il Bologna chiede 25. Alternativa Nacho

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'originale a Sky Sport, il Milan dopo aver ceduto Paquetà ha tentato di capire se ci fossero ancora margini per Fofana, offrendo 25 milioni più bonus, ma il Leicester era già avanti e a chiuso nella giornata di oggi con una cifra monstre di 40 milioni di euro. Il secondo nome della lista è Tomiyasu, promesso a pieni voti da Pioli. Il problema è la valutazione del Bologna che ha chiesto 25 milioni, mentre il Milan parte da 15 più bonus per arrivare a toccare i 20. Il Milan proverà ancora qualche giorno, altrimenti andrà su qualche profilo in prestito come il proposto Nacho del Real Madrid.