Sky - L’idea di Maldini e Massara per il riscatto di Tonali

Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, Maldini e Massara vorrebbero proporre al Brescia il riscatto di Sandro Tonali a 25 milioni di euro (15 di diritto di riscatto più 10 per la qualificazione in Champions) rimodulato in fasi diverse, così da mantenere intatto il valore dell’operazione ma allo stesso tempo da permettere al Milan una dilazione del pagamento. Prime mosse, riporta il giornalista, che sembrano già decisive.