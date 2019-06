Sky - Milan, il punto sulla missione a Madrid: da Ceballos a Borja Mayoral

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'incontro avvenuto oggi a Madrid tra la delegazione del Milan e Josè Angel Sanchez, responsabile del mercato del Real Madrid è stato importante per conoscersi e mantenere il rappporto molto buono che c'è stato negli anni tra i due club. E' stato un incontro per scambiarsi idee, informazioni e per capire quali siano i giocatori in uscita da una parte e dall'altra. Non sono stati conclusi accordi oggi, Milan e Real Madrid si riaggiorneranno nei prossimi giorni. La lista dei giocatori in uscita dal Real Madrid tra prestiti e cessioni è molto lunga. Non sappiamo con certezza quali siano i nomi, ma secondo gli identikit tracciati dalle ricostruzioni di Sky Sport un nome è quello di Dani Ceballos e l'altro è quello dell'attaccante Borja Mayoral, in prestito al Levante l'anno scorso