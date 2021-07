Sky - Milan, il rinnovo di Kessie è una priorità. Tre nomi per il terzino destro

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sul calciomercato del Milan: "Calabria ha rinnovato fino al 2025. Il Milan poi deve prendere due esterni difensivi; si aspetterà ancora qualche giorno per Dalot, sperando che il Manchester Utd apra al prestito. Altrimenti si andrà su Odriozola del Real Madrid, visto che c'è un'apertura al prestito; c'è in lista anche Aurier del Tottenham, ma bisognerebbe pagarlo perché ha solo un anno di contratto con gli Spurs. C'è il discorso del trequartista, da fare con calma; Diaz operazione praticamente conclusa. Kessie è un'altra priorità del Milan: non è un acquisto da fare, ma è come se lo fosse per evitare di trovarsi in difficoltà tra qualche mese".