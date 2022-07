Sky - Milan, per Ziyech non si esclude un'operazione a titolo definitivo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante "Calciomercato - L'OrIginale", il forte interesse dei rossoneri per De Ketelaere non esclude Ziyech. Il Milan, che ha ricevuto l'ok e la piena disponibilità del giocatore, sta lavorando con il Chelsea per trovare la formula giusta: non si esclude anche una possibile operazione a titolo definitivo.

Nel frattempo l'intenzione di prendere Messias rimane, con il brasiliano che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì.

Il Milan al momento ha una priorità, ovvero quella di prendere almeno un giocatore offensivo da regalare a Pioli: i nomi più caldi sono quelli di De Ketelaere e Ziyech.