Sky - Milan, proposto Dominguez del Bologna. Scade nel 2024

Il Milan ancora a caccia di rinforzi a centrocampo. In particolare Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale ha fatto un nuovo nome per la mediana rossonera: si tratta di Nico Dominguez, argentino classe 1998. Il giocatore sarebbe stato proposto al Milan e il suo contratto scade nel 2024. Il Bologna non se ne sarebbe voluto privare ma se il club rossonero dovesse presentarsi seriamente con un'offerta, i piani cambierebbero: il giocatore sarebbe un'alternativa ideale a Bennacer come centrocampista davanti alla difesa.