Sky - Milan, strada in salita per Dalot: ancora nessun accordo con lo United che non lo libera in prestito

Secondo quanto riferisce il sito di SkySport, non sarà facile per il Milan riportare in rossonero Diogo Dalot, il cui cartellino appartiene al Manchester United: i due club continuano a trattare, ma per ora non c'è accordo tra il Diavolo e i Red Devils, i quali non intendono liberarlo in prestito (anche il tecnico Solskiaer non pare essere così convinto di cederlo). L'alternativa al portoghese resta sempre Alvaro Odriozola del Real Madrid.